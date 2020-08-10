据悉推特已和字节跳动接触 有意收购TikTok

消息人士透露，推特（Twitter）已经和TikTok母公司中国字节跳动接触，有意收购TikTok的美国业务。不过也有专家质疑推特的融资能力。

据路透社报道，消息人士周六（8日）透露，推特是否将开出高于微软（Microsoft）的价码，并在美国总统特朗普要求的45天期限内完成交易，目前还都不确定。

推特的市值接近300亿美元（411.66亿新元）。消息人士指出，这基本和TikTok要剥离业务的估值差不多，推特需要额外融资才能达到交易所需。

密歇根大学教授戈登（Erik Gordon）说：“即便是收购TikTok的美国业务，推特在融资上都很难。它没有足够的筹资能力。”

他认为，如果推特想组建一个投资人团队，条款将很严苛，而且推特的股东可能更乐于管理层把重心放在现有业务上。

不过一名消息人士补充称，推特的股东之一私募股权投资公司Silver Lake有意出资相助。消息人士们还说，推特私底下称由其出面收购TikTok面临的监管压力会小于微软，而且由于推特在中国并不活跃，因此也不会遇到来自中国的任何压力，

TikTok、字节跳动和推特均拒绝置评。

推特一直面临美国议员围绕数据搜集问题的有关国家安全担忧的攻击。微软周日称其致力于在9月中旬达成协议。

美国总统特朗普周一表示，美国政府应该从TikTok美国业务的出售交易中获得“很大一部分”资金，并警告说，若没有出售给一家美国公司，他将于9月15日禁止TikTok在美国的服务。随后周四又颁布行政令，称45天后禁止与TikTok的所有者字节跳动以及微信所有者腾讯控股进行任何交易。

对此，字节跳动周五发布声明称感到“非常震惊”，“如果美国政府不能给予我们公正的对待，我们将诉诸美国法院”。

TikTok周三已经表示，正在与美国国土安全部的专家合作，以“保护平台免受外国影响”，并对有关大选的潜在不实信息进行事实核查。