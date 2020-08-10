安乐工程：美国对主席配偶郑若骅的制裁不适用于公司

香港律政司司长郑若骅丈夫潘乐陶控股兼担任主席的安乐工程集团说，根据现在所有可得资料，初步认为有关美国财政部对郑若骅施加的制裁，将不适用于该集团；集团整体营运及业务维持正常。

据路透社报道，在香港、澳门及内地从事机电工程服务的安乐工程周日（9日）在联交所发布的公告，已注意到美国财政部的有关公布，并澄清郑若骅对于公司任何股份并无拥有任何法定或实益拥有权或财务权益。

安乐工程公告，集团目前整体营运及业务维持正常。在美国法律顾问的协助下，公司已审阅美国财政部8月7日的公告，“并根据现在所有可得资料初步认为该公告对郑女士施加的制裁将不适用于本集团。”

但公司及其美国法律顾问将继续密切关注相关情况，并评估任何有关制裁对集团营运及业务（包括于美国的营运及业务）的潜在影响，将于适当时候另行公告。

据公司年报，该公司今年3月收购位于美国纽约市的升降机公司Transel Elevator & Electric Inc.（TEI）的51%股权，进军美国市场。而公司董事会亦已成立风险管理委员会（制裁风险），监控公司面临的制裁风险。

作为潘乐陶的配偶，郑若骅被当作于潘氏所拥有权益的约8.8865亿股股份（相当于已发行股本约63.48%）中拥有权益，须就根据证券及期货条例的权益披露规定，呈交权益披露表格。郑若骅就该等股份并无任何权利，并不获派股息，且没有投票或买卖权利。

安乐工程去年7月在香港挂牌，上周五收盘报0.98港元，低于其1.2港元的招股价。

美国财政部日前宣布对包括香港特区行政长官林郑月娥在内的11名香港及内地官员实施制裁，郑若骅亦在名单之上。制裁将冻结这些官员在美国的所有资产，并禁止美国人与他们做生意。