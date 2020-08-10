为退耕指标 内蒙古一自治旗铲毁2万多亩将熟麦子

中国内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗7月以来，铲毁2万多亩即将成熟的麦子、油菜，突击完成退耕还林指标。据估算，已造成数百万斤麦子、油菜籽损毁。

据新华社8月10日报道，记者采访此事之后，该旗已暂停铲毁余下的2万多亩庄稼，待秋收后再退耕还林。

记者现场看到，陈巴尔虎旗特尼河林场大片大片麦田、油菜田里，被铲出一道道触目惊心、黑绿相间的“斑马线”。附近群众说：“再有十多天就要收割了，现在毁了实在可惜！”

据了解，铲毁庄稼地，是为了退耕还林。呼伦贝尔市2019年末成为内蒙古退耕还林还草试点，自治区给市里下达退耕还林还草指标20万亩，市里给该旗下达5万多亩指标。

对此，陈巴尔虎旗林业和草原局回应：“种植户在未签订合同情况下，强行种植，林场工作人员进行现场制止，种植户依然进行播种，属于违法行为。”据介绍，从今年春耕前的3月25日起，旗里多次下达停止和禁止种植的通知。

至于为何要违法种植，种植户透露，退耕还林是有补偿的，春耕时旗里并没有明确补偿方案。虽然收到了禁令，但不知如何补偿，为了今年不减收就先种上了。

对于能否收完庄稼再种树，陈巴尔虎旗一名干部说，上级催着8月31日前完成退耕还林，只能抢时间完成任务，“除非退耕还林试点工作不干，否则不容商量”。

据了解，内蒙古此次退耕还林有三个试点地区。截至6月，其他两地已完成全年主要任务，而呼伦贝尔仅完成一小部分，在内蒙古相关部门督查中受到批评。之后，该旗退耕还林工作“前松”变“后紧”。

知情人士说，陈巴尔虎旗前期落实上级政策缓慢，没有及时出台明确补偿方案，徒下禁令而没管住春耕，错过春季退耕还林关键时机；后期又草草退耕、匆匆造林，铲毁2万多亩将熟的麦子和油菜。

多位基层工作经验丰富的受访干部说，9月种树不算晚，应该向上级如实报告实际情况，申请待收完粮食再种树，这样既可以完成工作任务，又不白白损毁农作物。