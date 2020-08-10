四川巴中数十亿产业项目多处烂尾 万亩土地撂荒

继中国贵州独山县举债400亿元（人民币，下同，78.80亿新元）搞形象工程后，四川巴中耶被发现盲目举债，追求形象工程。

据《中国房地产报》报道，记者调查发现，四川巴中规划占地数千亩、并计划投资数十亿元的项目，遍地开花，这些项目目前多处于停工烂尾的状态。其中，规划占地5000余亩的中丹安徒生童话乐园项目、规划5800多亩的盘兴物流产业园项目，均停工烂尾。

安徒生童话乐园项目位于三凤村，据公开的官方资料显示，该项目为巴中市重点文旅项目，以北欧风情文化旅游为特色。

巴中市巴州区回风街道办三凤村一位张姓村民告诉记者：政府“2013年开始拆迁并征收我们的土地。2014年平整土地并实施开发。一期工程的土地刚平整，甚至安置房项目连个地基都还没挖，就已停工。到现在已经停工七年了。”

记者现场看到一座山头已被削为宽敞的平地。场地上已杂草丛生，并蓄着雨水。按照场地上“工程概况”显示，该项目占地面积1140亩。但当地村民透露，“那只是这个项目的一期工程占地。整个工程分为三期，共占地应该达到5800多亩。”

三凤村村民告诉记者，该项目主要占当地三个村的土地。在这些土地上既有耕地，还有住宅。房子被拆迁后，这些村民们都已到城里租房居住。在土地征收时，村民们向政府要相关协议，而区政府的相关部门不给。

据了解，这些土地先是由政府征收，项目停工后，土地由“征收”变成了“租用”。每亩土地每年补偿村民青苗费2500元。而房屋拆迁过渡费，第一年为每个月4元每平方米，到第二年的每个月6元每平方米，再到之后的每个月8元每平方米。

巴中盘兴物流产业园项目的土地征收以及占地情况，则大致与安徒生童话乐园项目相同。也同样是先由政府征收，项目停工后，土地再由“征收”变成了“租用”。

巴州区回风街道办盘兴村一位杨姓村民告诉记者，“巴中盘兴物流产业园项目实际征地大约3000亩，而这些土地全是良田。”该项目大约2012年开始征地，2013年开始建设。大约2016年停止继续开发。

据公开资料显示，盘兴物流产业园项目规划建设面积8.1平方公里，总投资150亿元。物流园区以黄忠义为核心的关联公司组建并注册成立。据了解，黄忠义从一个贩卖粮食的小贩，到石油起家，并曾涉足石材行业。不过，与其关联的石材类公司，目前已多被注销或吊销。

记者在巴中走访时，有当地行业人士认为，巴中发展旅游康养的思路本身没有问题，但不能盲目遍地开花。工业要发展，农业要发展，物流才能发展起来。而先发展物流，后发展工业，在工业不发达的情况下，未免会导致发展不配套，导致无物可流。真正的物流应该是为工业和农业服务的。在巴中，不仅工业欠发达，农业工程也还不够发达。现在物流的只不过是百姓的生活用品，超市用品而已。仅靠百姓的消耗品，物流是发展不起来的。