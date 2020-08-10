港澳办批美国制裁行动是“霸权主义习性歇斯底里式”的发作

中国国务院港澳办昨天（9日）批评美国制裁中国和香港特区官员的行动是“霸权主义习性歇斯底里式”的发作，并赞扬特首林郑月娥等港府官员支持维护国家安全。

据新华社报道，港澳办发言人认为，制裁行动“充分暴露出美国一些政客的霸权主义习性，是其在香港问题上的政治盘算失算后的一次歇斯底里式的发作”。

发言人提到，美国一些“反华反共势力”自反修订《逃犯条例》抗争发生以来，以为找到了策动“颜色革命”的新机会。

发言人说，他们“频密安排香港反对派头面人物访问美国并高规格接待，公开为街头暴力活动鼓噪叫好，大肆抹黑攻击特区政府和警方的执法行动，并通过各种方式为香港反对派和激进势力提供支持，为他们撑腰打气”。

港澳办也认为，他们对香港反对派和激进势力在香港立法会选举中夺取过半数议席、实现夺权“三部曲”“充满期待”。

发言人指责美国当局和美国一些政客企图掩盖其在处理国内防疫和经济等问题上的“无能”，用甩锅中国、推卸责任、制造外敌的方式转嫁矛盾，缓解其在国内面临的困境和压力。

发言人也说：“林郑月娥行政长官等多名特区政府官员针对美国所谓制裁纷纷表示，维护国家安全是光荣而崇高的责任，他们将无惧任何威吓，继续竭力服务国家和香港。我们为这样的义正词严的回应点赞！”