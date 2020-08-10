美中重新评估贸易协议？崔天凯：料仍在磋商

中国驻美国大使崔天凯回应有关“美中将在8月15日召开一次专门会议重新评估贸易协议”的报道时说，根据最初的计划，双方团队将在协议六个月内开会，估计双方团队仍在进行协商。

据中国驻美国大使馆网站8月10日报道，崔天凯8月4日应邀出席2020年阿斯彭安全论坛，在回应观众提到的有关“美中将在8月15日召开一次专门会议重新评估贸易协议”的报道时，崔天凯回应说，根据最初的计划，双方团队将在第一阶段经贸协议开始执行后的六个月内开会，他想双方团队仍在进行协商。

崔天凯说：“但是他们可能无法面对面开会，不得不像我们现在这样举行网络视频会议。我想如果他们作出决定，就会对外宣布。如果他们确实能举行这样的会议，那将是非常积极的。”

崔天凯还介绍，今年1月中美签署第一阶段经贸协议后，双方经贸团队一直在不同级别上保持着沟通，协议执行取得积极进展。比如，中方承诺在执行协议的头4个月内做的50项工作已全部完成。

他说：“我们还在继续购买美国农产品等商品。疫情影响了正常的贸易往来，这也是现实。中方正在尽最大努力克服当前困难，保持贸易流通，尽可能有效执行协议。”

在中美关系上，崔天凯说，过去几十年，中国从美国学到了很多东西。有些东西中国没有学，也有些东西中国永远不能向美国学，比如执迷于全球霸权。

他说：“我们是两个不同的国家，但必须合作”。两国人民都向往美好生活，如果双方能够合作，就能更好地满足人民的需要。因此，这是两国必须作出的抉择，应当合作而不是对抗。

崔天凯说，两国应该从过去历史中汲取的教训是，冷战不符合任何一方的真正利益。今天身处21世纪，为什么要让历史重演？“新冷战”不符合任何人的利益，无法提供解决问题的任何方案。