美国卫生与公共服务部长阿扎尔今早(10日)与台湾总统蔡英文会面,在致辞时出现口误,曾将蔡英文说成“习总统(President Xi)”。

据台湾总统府Youtube专页发布的视频,阿扎尔在台湾总统府致辞,一开始以英语说:“Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today.”(今天非常感谢习总统欢迎我到访台湾。)

阿扎尔之后转头向蔡英文致意。

不过,口译员随后说出的中文句子为“今天非常非常感谢蔡总统欢迎我来到台湾”。

英语媒体一般将中国大陆国家主席称为“President”。

据台湾《联合报》报道,国民党群组疯传了阿查尔口误的片段。国民党文传会主委王育敏说,对于阿扎尔今天上午在总统府发表谈话时,以“习总统”称呼蔡英文,国民党表示非常错愕,无法认同,并呼吁总统府严正向美国抗议,并清楚说明“中华民国”总统“姓蔡不姓习”。