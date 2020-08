台湾总统府今天(10日)就美国部长致辞时对总统蔡英文的称呼做出回应时解释,这是拼音与发音上的问题。

据台湾中时电子报报道,总统府发言人张惇涵说,“经确认,这纯粹只是拼音与发音上的问题”,并认为美国卫生与公共服务部长阿扎尔称呼蔡英文“是毫无疑义的”。

张惇涵呼吁各界,把重点放在外交成果与防疫合作,台美关系的逐渐紧密,是全民共同努力的成果,并指在野党及部分人士操作无意义的事,反而会贻笑大方。

阿扎尔今早(10日)与台湾总统蔡英文会面,在致辞时曾将蔡英文说成“President Xi”(习总统)。

据台湾总统府Youtube专页发布的视频,阿扎尔在台湾总统府致辞,一开始以英语说:“Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today.”(今天非常感谢习总统欢迎我到访台湾。)