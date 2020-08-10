江启臣提醒蔡英文：外交决策应审慎

国民党主席江启臣提醒台湾总统蔡英文，国际上没有永远的朋友也没有永远的敌人，蔡英文应审慎作出外交决策。

据《自由时报》报道，江启臣今天（10日）在国民党智库国家政策基金会受访时提醒，双边关系变化不只涉及台湾，也涉及美国内政、美国和中国大陆关系的变化，外交角力不是单纯个别国家利益考量，台湾还是要审慎。

江启臣说，蔡英文身为国家元首，负责两岸、国防、外交，在处理涉及人民权利、台湾利益的外交事务上必须审慎，尤其现在美中台三边关系特别诡谲，11月美国总统大选，很多因素会让关系变得复杂，要弄清台湾在当中的利益是什么，人民的权利跟保障是什么。

江启臣还说，台湾跟美国、日本没有邦交，又期待提升双边关系，不能忘记各国有自己的利益考量，国际上没有永远的朋友也没有永远的敌人，只有永远的国家利益。

他指出，自由贸易协定是过去台美双方在经贸上一直在谈的事，虽然美国卫生部长在台湾谈台美卫生合作，但贸易代表却在华府否决双方贸易合作，蔡英文团队在短中长期布局上要有更加审慎的思考，政府要做好万全准备。

对于阿札尔访台，日媒获悉台美双方拟讨论成立新的国际卫生组织以取代世卫组织（WHO），虽然台湾外交部已经否认，不过江启臣认为，目前美国疫情仍然严重，既然美方派出卫生部长亲自来台，不能排除任何可能。