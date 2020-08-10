据悉字节跳动进军香港金融业  已申请五张金融牌照

据悉TikTok母公司字节跳动正在积极筹划进军香港金融业，已申请香港证监会的五类牌照。

据21世纪经济8月10日报道，该媒体获悉，去年12月，字节跳动已在香港注册成立松鼠证券，并已申请香港证监会的五类牌照，提供网上股票、期货、外汇交易等服务。

据了解，松鼠证券已申请香港证监会的第一、四、五、六及九类牌照，可提供证券、期货交易服务，对证券、期货合约、机构融资提供意见，以及提供资产管理服务。

同时，市场传言，字节跳动正在申请新加坡的虚拟银行牌照，合资方为新加坡华侨银行的创始家族之一。新加坡金融管理局将在年底前发放五张虚拟银行牌照，将包括两个完整的数字银行牌照，以及三个专门针对新加坡中小企业和其他非零售领域的数字批发银行牌照。

抖音海外版TikTok7月初宣布停止在香港的运营，并已在香港地区的谷歌和苹果应用商店下架。字节跳动中国CEO张楠此前告诉媒体，抖音在香港有很多用户，将继续为香港用户提供服务。截至去年8月，TikTok在香港的用户数量已达15万。

内地各大科技龙头公司均已在香港金融业崭露头角，布局券商或其他业务。以阿里巴巴为例，目前已涉足券商、储值支付、虚拟银行、保险公司等业务，旗下公司包括云锋金融、蚂蚁银行、万通保险、Alipay HK等。

腾讯则通过旗下的富融银行、富途证券、微信支付（香港）、微蓝保险等在虚拟银行、券商、保险等各个领域布局。小米、京东、众安亦分别各自在香港获得虚拟银行牌照。