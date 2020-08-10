警方搜查黎智英儿子餐厅

香港媒体报道，警方今天搜查壹传媒总部大楼之余，也搜索了黎智英次子黎耀恩经营的餐厅。

消息人士透露，警方今早前往黎耀恩的住所展开调查后，在中午12时许即赴黎耀恩开设的“四季常餐”餐厅搜查。据报道，警方从餐厅内带走了一大篮的证物，包括文件、电脑、电子仪器等。此外，警方也从餐厅内拿走了一个黑色行李箱。

警方目前还未公布黎智英等人所涉罪行，但有消息指出，黎智英和壹传媒营运总裁周达权可能涉及触犯“勾结外国或者境外势力危害国家安全及串谋欺诈”，其中长子黎见恩涉及串谋欺诈罪，而黎耀恩则涉勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。不过，各人被捕的原因尚待警方公布。

消息人士透露，黎见恩涉及串谋欺诈罪，可能与壹传媒的厂房涉嫌违反地契规定有关。

《大公报》曾披露，壹传媒大楼所在的将军澳工业邨用地，全部由特区政府以极优惠的地价批给承租人，这涉及到大量的公共财政补贴，不可未经同意将其分租给其他人。

然而黎智英却在该大楼内经营多间无牌照公司，其中一间“力高顾问有限公司”（简称“力高”），被指在未取得相关牌照情况下提供“公司秘书”服务，涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》。

资料显示，力高于1988年2月成立，董事为黎智英、以及壹传媒集团执行董事兼财务总裁周达权，两人持有力高的全部股权。5月22日，周达权突然辞任董事，改由黎智英助手Mark Simon顶替。

报道称，力高提供的不是一般的顾问服务，而是“公司秘书”服务。公司秘书不同于一般秘书，基本上与高级管理层无异，职务涵盖人事、账目管理、业绩报告等，同时还需要跟税务局、证监会、港交所等机构打交道。

力高自2016年起，便担任22间公司的公司秘书，其中服务对象包括黎智英儿子黎耀恩经营的至少九间公司及餐厅。