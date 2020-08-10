苹果日报员工个资泄露 疑部分自中国公安机关流出

《苹果日报》员工的个人资料流出，熟悉中国国情学者分析，部分资料来自国家公安机关可能性最高。

据《苹果日报》报道，该媒体170名员工的个人资料，包括中英文姓名、出生日期、联络电话及相片流出，其中近百人的个人资料今年6月下旬至近日被分批上载至起底网站上，向有关方面发出律师信后，起底网站上周二（4日）已关闭。

该媒体向起底人士逐一查询统计，58人确认被公开的照片跟回乡证上证件相吻合，其中一部分人确认他们的相片没有在其他公开途径发布过，或用作申请其他证件，这使得回乡证成为唯一可能的泄密源头。

资深中国新闻工作者、浸会大学新闻系高级讲师吕秉权分析，《苹果日报》员工的照片来源有三大可能，包括代办机构中旅社、内地酒店或航空公司，以及负责发证的公安部出入境管理局。他分析，中旅社权限还没有到这个层次，业务性质也没有这样直接；酒店交通网只做登记，不会掌握敏感资料，资料来自国家公安机关可能性最高。

《苹果日报》总编辑罗伟光回应说，每次向起底网发律师信后数天，网站即被移除。集团已用上可用资源应对，香港私隐专员公署至少应该主动了解代办证件的机构，思考在处理个人资料上是否有不足。

另据立场新闻报道，香港私隐公署4日回覆查询时说，泄露资料的网站域名在香港境外，如果网站不是在香港控制有关个人资料的收集、持有、处理或使用，该资料使用者便不在《私隐条例》的管辖范围之内。公署亦没有法定权力迫令相关的域外机构提供该网站营运者的资料。

公署回应说，会联络相关法域区的资料保障机构，要求跟进事件，亦会联络香港就电脑资料保安事故提供协调支援服务的机构，寻求他们联络当地的相关机构作出跟进，同时会联络有关网站，呼吁移除疑似“起底”的内容。

对于是否会调查负责代办回乡证的中旅社，私隐公署没有正面回应。