被捕后首表态 黎智英：不知报社前景

壹传媒创办人黎智英今早被警方扣押至壹传媒总部调查三个多小时后，终于在中午1时半左右乘车离开。他离开前透过《苹果日报》的直播称，自己不知道报社的前景，但无法担心太多，形容“煮到来咪食”（意即事情发生了就接受）。

至于自己被捕是否出于政治目的，黎智英表示需要问警方；同样被警方押返壹传媒总部调查的壹传媒集团行政总裁张剑虹则说，相信“《苹果日报》一定可以撑下去”。

黎智英今早被捕，罪名是涉嫌违反《香港国安法》第29条中，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

该罪一般可判三年以上、十年以下的有期徒刑，若罪行重大，可被判十年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。目前，当局未有透露案情，未知黎智英等人的哪些言论或行为触犯《香港国安法》。

警方今早在壹传媒大楼周围拉起警戒线。（彭博社）

他的两个儿子黎见恩与黎耀恩今早也因涉及同一罪名被警方逮捕。此外，多名壹传媒高层也被捕，包括张剑虹、壹传媒营运总裁周达权。而身处海外的黎智英左右手Mark Simon则被警方通缉。

香港警方随后在面簿上公布，他们今早采取拘捕行动，至少七人被捕，全部为香港男子，年龄介于39岁至72岁，但未提及被捕者的姓名。他们涉嫌干犯勾结外国或者境外势力危害国家安全及串谋欺诈等罪。

警方指出，行动仍然进行中，不排除更多人被捕。

香港警方透过面簿指出，行动仍然进行中，不排除更多人被捕。（香港警察面簿）

黎智英被捕后 壹传媒股价午后暴涨

黎智英今早传出被捕消息后，壹传媒股价一度暴跌17%，但不久后即收复失地，其后突然飙涨。

截至下午2时02分，壹传媒股价报0.29元（港元，下同），飙升222%，成交金额高达1.6亿元。据港媒报道，壹传媒股价期间更一度升至0.4元，创上市以来最大升幅。

壹传媒至今没有公布股价急涨的原因，市场上也没有相关信息。