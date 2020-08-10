淘宝：95后爱寻新奇口味 豆汁奶酪8月搜索量涨10倍

淘宝数据显示，8月以来，豆汁奶酪在淘宝搜索暴涨1000%，同时具有北京老风味的豆汁销量也翻倍。

据《新京报》报道，豆汁奶酪的爆红并非偶然。据淘宝的数据显示，近两年，在线上售卖老北京豆汁的商家持续增多，打开淘宝搜索豆汁，“牛街宝计豆汁”、“护国寺小吃豆汁代购”、“北京磁器口豆汁”等关键词纷纷跳出。

淘宝数据显示，类似豆汁、臭豆腐、螺狮粉、臭笋、鲱鱼罐头等臭味代表食物的销量逐年增长，其中螺狮粉翻倍速度连年增长，目前柳州螺蛳粉全行业年营业额已超百亿元。另外，从嗜臭区域来看，螺狮粉发源地广西需求全国第一，其次则是北京、湖南。分析各类怪味食物爱好者发现，70%为95后年轻人。

除了各类怪味食物，猫汉服、JK服饰、宠物零食、盲盒等创意经济也在淘宝上被唤醒。根据CBNData数据，淘宝平台汉服成交额2019年超过20亿。90、95后同样将“宠物经济”推向新高度，2019年淘宝双12数据中，宠物商品呈现明显精致化趋势，猫汉服、和风宠物小被子、宠物烘干机、狗窝电热毯等销量大幅增长，宠物公主床成为淘宝双12的热搜新品，销量同比2018年增长200%。

在聚集海量年轻人消费的同时，淘宝也吸引更多年轻人加入。今年的造物节上，阿里巴巴集团首席市场官董本洪透露，以95后为主的中国年轻人正在把淘宝作为创业的首选平台，今年疫情以来，上淘宝开店的人越来越多，平均每天有4万人涌入淘宝开新店，而这些店主的平均年龄为25岁。