环时点名林夕 批评其和罗冠聪互动

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》点名香港著名作词人林夕，批评林夕在社交媒体上和前香港众志常委罗冠聪互动。

《环球时报》8月10日发表《林夕和被通缉的“港独”罗冠聪，还“约定”上了！》的文章。据报道，罗冠聪本月7日改编了林夕填词的歌曲《约定》，写道“还记得家中晚餐的脸庞，还留着告别如今的脉膊，就算我与你分离，不愿舍弃，待那天微笑，我亦会一起”，帖子末尾带上了“林夕”、“尊重作者”的话题。

林夕7日在个人社交媒体上更改歌曲《约定》的歌词，写道“还记得当天抗争多难捱”、“仍未忘跟你约定心念没有死”，文末还带上了罗冠聪的话题，上传一张用毛笔写着“约定”两字的照片。

公开资料显示，林夕原名梁伟文，1961年生于香港，为香港知名文字工作者，尤以填词人及多媒体创作人身份为人熟悉，是香港乐坛创作作品最多的填词人之一。

罗冠聪于6月30日在香港国安法生效前连夜乘飞机逃往英国伦敦，此后他与前港督彭定康及美国国务卿蓬佩奥见面。港警7月31日以涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全罪名，正式向罗冠聪等六人发布通缉令。当晚，罗冠聪在面簿上宣布，正式与亲人断绝关系，不再往来，他还表示，“我们的罪名，只是太爱香港。”

《环球时报》在报道中写道，对于两人的对话，有香港网友留言批评说：“以扭曲事实的心写出的歌词”，“有才无品，典范”。