澳门前贸促局主席张祖荣涉贪案结案 26人被控多项罪状

审讯超过三个月的前澳门贸促局主席张祖荣涉贪案，10日在澳门特区初级法院合议庭结案陈词，案中共有嫌犯26名，证人多达90人。

据香港中通社报道，控方结案陈词指出，以吴国寿及其妻伍淑华为首的犯罪集团分工明细，有一套既定程序制作假文件，替内地人申请移民澳门，从中获得巨额利益。

就第一被告张祖荣，检察官指出，身为贸促局主席理应知道重大投资移民金额不应公开，但被告却向吴国寿团队公开资料，疑违反公职人员应遵守的保密协议；而涉案的第八名及第九名被告，分别是张祖荣妻子叶安琪及女儿张倩雯，两人都在吴国寿涉案公司任职。

叶安琪在吴国寿涉案公司任职期间，不用回办公室，但每月可收取丰厚薪酬；而张倩雯在涉案公司任前台一职，比同职位的人员薪酬高很多，且有多次缺勤纪录也有“勤工奖”。检察官质疑两人是因为张祖荣关系故能在吴国寿公司享有特殊待遇。而叶安琪更被指是张祖荣与吴国寿之间的“沟通桥梁”，张祖荣曾叮嘱叶安琪不能使用微信，以防被监听内容。

此外，吴国寿还通过张祖荣的内地情人曾春梅输送利益，吴国寿曾将多笔款项存入曾春梅的内地账户，曾春梅收钱后辗转将钱汇到张祖荣的提款卡内。

去年7月份，张祖荣被采取强制羁押措施。澳门廉政公署通报，已经完成有关澳门贸易投资促进局行政管理委员会前主席、一名前执行委员，以及一名原投资居留暨法律处经理的刑事案件调查，相关人员在审批“重大投资移民”和“技术移民”的申请时，涉嫌触犯受贿作不法行为罪、伪造文件罪、违反保密罪及滥用职权罪等罪名。

澳门廉政公署通过调查一对商人夫妇顺藤摸瓜挖出背后的犯罪团伙，以及贸促局的幕后黑手。

廉署调查发现，澳门一对商人夫妇伙同他人，在2010年至2018年期间，利用开设或操控的50多间公司，透过虚构投资项目、专业经验或聘用关系等方式，为他人申请“重大投资移民”或“技术移民”提供“一条龙”服务，以便从中赚取巨额的非法利润。

张祖荣涉贪案4月27日开庭，张祖荣被控18项罪名，分别涉嫌一项犯罪集团罪、四项受贿作不法行为罪、一项违反保密罪、三项滥用职权罪、六项清洗黑钱罪、三项财产申报资料不正确罪。