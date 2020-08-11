《苹果日报》销量暴增 港人凌晨排队购买

香港警方昨天逮捕壹传媒集团创办人黎智英等10人后，有网民即发起“暴买”《苹果日报》行动，希望借此力挺壹传媒和黎智英。

据《苹果日报》报道，今天凌晨1时许在旺角亚皆老街，已有约10名民众在报摊前排队，等候购买香港《苹果日报》；到了凌晨2时左右，排队的人龙更已达到了50人。而在奶路臣街，报摊于凌晨2时左右进货了300份《苹果日报》，但不到1小时已经卖掉了200多份，其中更有人一口气买了50份。

一名住在旺角区的陈姓小姐表示，由于对黎智英等10人被捕事件感到难过，因此决定于凌晨前往报摊购买《苹果日报》，以表达对黎智英和新闻自由的支持。“香港本身有新闻自由，现在变成高调打压，太过份了。”

《苹果日报》透露，为了让所有支持者都能买到报章，他们已加印至55万份。据称《苹果日报》两周前的印刷数量仅7万多份。

《苹果日报》透露，为了让所有支持者都能买到报章，他们已加印至55万份。（彭博社）

香港警方昨天以涉嫌违反《香港国安法》拘捕黎智英。消息指，黎智英涉嫌触犯三项罪名，包括勾结外国或境外势力危害国家安全罪、煽动罪及串谋欺诈。

根据《香港国安法》，勾结外国或境外势力危害国家安全罪一般可判三年以上、10年以下的有期徒刑，若罪行重大，可被判10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

黎智英的两个儿子黎见恩与黎耀恩，以及多名壹传媒高层包括执行董事张剑虹和周达权，昨早也因涉及不同罪名被警方逮捕。身处海外的黎智英助理马克西蒙（Mark Simon），则被警方通缉。

昨早近10时，警方又出动近200名警员到将军澳的壹传媒大楼调查，并在中午时分押解黎智英到场调查三个多小时。黎智英离开前透过壹传媒《苹果日报》的直播称，自己不知道报社的前景，但无法担心太多，形容“煮到来咪食”（意即事情发生了就接受）。

这是《香港国安法》实施一个多月后，警方首次动用该法例搜查传媒机构。

今年72岁的黎智英，在1990年创办壹传媒集团。他的政治立场鲜明，多年来被中国官媒攻击，指控他与美国关系密切，与民主党创党主席李柱铭等人被指为“祸港四人帮”之一。黎智英也被指是香港民主派政党和组织重要的金主之一，他多次被披露向民主派团体捐款，金额以千万港元计（数百万新元）。



