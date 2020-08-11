中国大豆压榨企业第四季将加大进口美国大豆

中国大豆压榨企业第四季将增加美国大豆进口量，以满足饲料需求，同时在现有的巴西大豆供应接近枯竭之后，最大限度地利用美国刚开始的大豆收获季。

路透社引述四家贸易商和大豆压榨企业透露，10至2月中国平均每月料将进口大约800万吨大豆，其中主要来自美国。中国是全球最大的大豆进口国。

而目前根据1月签署的中美第一阶段贸易协议，中国购买的美国商品数量距离目标还差得很远。

一家大型贸易公司驻中国的交易员说：“我们很高兴在第四季大量购买美国大豆，因为压榨利润率非常高......需求远远好于预期，不管是养猪业还是家禽业。”

中国近几周来，加大了对包括大豆在内的美国农产品的进口，尽力履行第一阶段协议中的承诺。不过交易商和分析师称，需要“爆炸式”购买才能完成目标。

交易商称，这些购买将受到商业利益的驱使。

一家大型压榨厂的消息人士说：“现在没有多少人太关心第一阶段贸易协议，因为（美国大豆的）压榨利润率很高，而第四季剩下的巴西大豆旧作已经不多了。我们无论如何都会买。”

在中国的大豆主要加工中心山东省，本周压榨利润约为每吨289元（人民币，下同，约57.03新元）。这与7月创下的每吨367元的三个多月高位相去不远。

交易商曾担心，创纪录的巴西出口量将导致库存膨胀，抑制压榨利润率。

但家禽行业正在迅速消化大量库存。在非洲猪瘟爆发导致中国生猪大批死亡后，消费者寻求猪肉替代品，家禽行业迅速扩张。而生猪产量回升也在消耗大豆库存。

交易商表示，由于部分进口商等待美国大豆收获季价格走软再来锁定采购，因此后续美国大豆进口甚至可能还会更多。

在此同时，中国国有公司可能受托扩大买进，因中国试图增加国家储备以防冠病疫情造成供应不顺。

上述大型压榨厂的消息人士表示：“我们11月和12月档期很空，由于需求极佳，只要我们能够消化，会尽可能地多买美国大豆。”

