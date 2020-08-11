据悉黎智英名下物业资料和苹果基金运作文件被警方取走

据悉港警昨日（10日）在搜查《苹果日报》大楼时，检走了《苹果日报》慈善基金、行政部，和资讯及通讯科技部等多个部门的文件，其中涉及壹传媒创办人黎智英名下物业的资料和慈善基金会的金钱往来等文件。

据东网报道，港警的国家安全处持手令率200人到将军澳壹传媒大楼搜查。大楼内的销售部门、苹果基金、行政部，和资讯及通讯科技部等多个部门被搜查，警方取走了资讯及通讯科技部四个伺服器的其中一个，内有涉及黎智英名下物业的资料，律师已要求密封搜走的有关物品。

警方亦取走了《苹果日报》慈善基金部门的多份文件及九部电脑，文件内容包括基金的金钱往来以及批出的计划等资料。该媒体行政部和人力资源部多部电脑及多份文件、部分销售部门员工的手提电脑亦被检走。警方亦曾搜查订阅部门，不过没有取走该部门任何文件或伺服器。

对于苹果基金，据《明报》报道，壹传媒年报显示，苹果基金的营运资金由苹果日报支持，主要目的是为香港社区的弱势社群提供支持及回馈社会。

苹果基金财务报表显示，在最新的2018/19年度收取逾3600万元（港币，下同，638.7万新元）捐款，而2014/15至2018/19共五个年度的捐款收入则近2亿元，但报表没有交代捐款者是谁，仅指捐款来自团体及个人。

消息称，曾有苹果日报记者协助涉参与去年反修例示威的人申请基金并获批，部分人现已离港。《明报》昨日向苹果日报总编辑罗伟光查询，至截稿前没有回覆。