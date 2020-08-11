报道称花旗渣打正评估被制裁港官员账户

美国上周宣布支持包括香港特首林郑月娥在内的11名陆港官员，彭博社报道称，花旗和渣打正加大对香港分行的客户审查，以避免违反美国对香港官员实施的制裁措施。

报道引述知情人士说法称，花旗正在采取措施暂停与部分受制裁官员有关的账户。另一位消息人士称，渣打正在评估银行是否与任何被制裁官员有关，并将关注他们的交易。

花旗发言人表示，他们“定期对全球客户账户进行评估”，拒绝就香港问题进一步置评。渣打发言人拒绝发表评论。

报道指，西方银行正在维持香港业务和扩大内地业务之间危险地走钢丝。同时，中国银行、工商银行等中资银行也可能由于美元需求而容易受到冲击。

美国的制裁令禁止银行与受处罚的个人开展业务。但遵守该命令可能会使银行直接与《香港国安法》相抵触，该法律明确规定，不得对香港和中国内地实施制裁或采取其他敌对行动。

知情人士称，现将开始进行额外的筛查，以应对参政人物可能面临的进一步制裁。从华盛顿到香港，银行及其律师正在仔细钻研法律条文，从而在两项法律中间觅得空间，避免承担重大后果。若触犯制裁法律，可能面临罚款，甚至失去经营牌照。

美国最新的命令不包括过渡期，即银行须立即遵守。知情人士说，不在美国境内开展业务的外国金融机构，只要不协助受制裁者开展与美元挂钩的交易，就不会被抓。

另据香港《明报》报道，香港行会成员叶刘淑仪认为，银行的做法不足为奇，”相信被制裁官员都心里有数“。她说，即使美国公布制裁前，美国银行对处理高知名度政治人物的户口都很审慎。对于是否担心受措施波及，她表示，行会成员只是”兼职顾问“，职权与官员”没得比“。

另一行会成员汤家骅称，他在美国没资产，而在香港，银行须跟循香港法律，客户是银行的债主，客户存钱等同借钱给银行，银行不按客户要求还钱是违反香港法例。金管局早前向认可的金融机构发信，称外国政府实施的单方面制裁不属”国际针对性金融制裁制度“的一部分，在港无法律效力。

美国财政部上周宣布制裁包括林郑月娥在内的11名香港与中国大陆官员。制裁内容包括冻结这些官员在美国的所有资产，并禁止美国人与他们进行交易。

作为反制，北京昨天宣布制裁11名“在涉港问题上表现恶劣”的美国人士，包括美国联邦参议员卢比奥等。

