蓬佩奥：黎智英被捕表明北京不太会改变对港立场

对于香港壹传媒创办人兼集团主席黎智英被捕一事，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周一（10日）批评中国政府，他将黎智英称为一名“爱港者”，并认为此举表明北京不太可能改变对香港的立场。

据路透社报道，蓬佩奥在美国保守党政治行动会议上表示，美国将采取行动，确保华盛顿将香港与中国其他城市一视同仁地予以对待。

中国实施香港国安法，导致美国宣布取消给予香港的特殊地位。

蓬佩奥还表示：“考虑到我们今天上午看到的情况，以及过去一周我们看到的情况，我对他们将改变现在的做法并不乐观。”

他补充道：“但我们可以肯定的是，特朗普总统已经说过，中共将香港作为另一个管辖的城市予以对待，那么美国也将这样做。我们不会允许北京从他们给香港人民造成的伤害中获益。”

蓬佩奥形容黎智英是一名“爱港者”，只想让香港人拥有基本自由。

蓬佩奥表示，他担心香港可能已经举行了最后一次民主选举，显然他是指2019年较低级别的区议会选举，当时民主派取得了压倒性胜利。

香港特首林郑月娥上月宣布，决定原订9月举行的立法会选举将押后一年举行，因疫情仍然严峻。

周一稍早，蓬佩奥还发表推文，对有关黎智英被捕的报导“深感不安”。

黎智英因涉嫌违反《香港国安法》下的勾结外国或境外势力而被警方上门拘捕，另有约200名警员到位于将军澳的苹果日报大楼进行搜查。蓬佩奥推文称：“这进一步证明，中共已经剥夺了香港的自由，并侵蚀了香港人民的权利。”