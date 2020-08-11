消息人士：微软拆分TikTok面临复杂的技术挑战

知情消息人士透露，微软（Microsoft）希望从字节跳动手中拆分走TikTok的部分资产，这件事在技术上颇为复杂，可能考验美国政府的耐心。

据路透社报道，消息人士说，虽然决定TikTok外观及使用感觉的代码已经与抖音有所区分，但服务器代码仍有一部分与其他字节跳动产品共享。服务器代码提供应用的基本功能，比如数据储存、调节和推荐内容的算法、以及管理用户个人资料。

网络安全公司River Loop Security的网络安全专家斯皮尔斯（Ryan Speers）分析说，为了确保TikTok服务不中断，微软在检视和修改代码、并将其移至一个新的后端架构以服务用户时，可能必须仰赖字节跳动的技术代码。

微软面对的另一个挑战是，如何转移被视为TikTok“成功秘诀”的视频推荐算法，这一功能吸引用户的注意力留在手机屏幕上。该算法会基于对用户行为习惯的分析，推荐下一条观看的视频。

根据两名了解情况的消息人士，TikTok使用的推荐算法独立于抖音。但让该算法发挥作用的是视频内容和用户信息。

微软前首席信息官、目前在风险投资机构Ignition Partners担任风险顾问的杜波依斯（Jim DuBois）说：“没有数据，算法一文不值”，“细分这些地区的数据将是一项重要任务。”

微软收购TikTok美国、加拿大、新西兰和澳洲业务的谈判让这种分离更加复杂。TikTok不仅要从字节跳动剥离出来，还要与TikTok其他地区的业务分离。由于涉及的数据量很大，这增加了技术难度。

杜波依斯说：“最重要的部分是分离用户数据，包括关于用户的内容和数据。”他并指出字节跳动和微软可能需要传输硬盘上的数据。

美国总统特朗普允许微软在9月15日之前拟好收购计划，保护美国人留在TikTok应用上的个人数据安全。他已经签署了一项行政令，如果到时达不成协议，就将禁用TikTok。

路透8月2日曾报导，微软正在协商获得一段过渡期，以便在与字节跳动达成协议后有时间将TikTok在技术上与其分隔。

消息人士认为，要达到特朗普以及议员们希望那样的彻底切割，可能需要一年或更多时间。

Venable LLP律师事务所交易律师赫尔曼（Karen C.Hermann）认为，拟议中的时间表对达成协议来说非常具有挑战性，“有时需要数月时间才能确定剥离业务的业务需求、专用IP和其他资产，及其与集团其他业务共享的资产和IP。”