郑若骅丈夫控股的安乐工程 以成本价减持美公司股权

香港律政司司长郑若骅丈夫潘乐陶控股兼担任主席的安乐工程集团周二（11日）宣布，鉴于中美紧张局势的最新发展，公司以原收购成本减持一家原由其控股的美国公司的2%股权。交易完成后，该美国公司不再为其附属公司，财务业绩将不再与上市公司的业绩合并。

据路透社报道，该公司声明，基于美国法律顾问的意见，公司已重新评估美国的监管、经营及业务环境。

安乐工程声明，“鉴于中美紧张局势的最新发展，让目标公司（是次减持的美国公司）的当地管理层增加其在目标公司的股权符合目标公司的最佳利益。”

该公司今年3月收购美国纽约市升降机公司Transel Elevator & Electric Inc.（TEI）的51%股权，进军美国市场。

公司在声明中说，以原收购成本约140万美元（约192.23万新元）出售TEI的2%股权。完成后，公司的持股比例由51%降至49%。

美国财政部上周宣布对包括香港特区行政长官林郑月娥在内的11名香港及内地官员实施制裁，郑若骅亦在名单之上。制裁将冻结这些官员在美国的所有资产，并禁止美国人与他们做生意。

安乐工程曾表示，初步认为有关美国财政部对郑若骅施加的制裁，将不适用于该集团。

安乐工程周一收报0.96港元，过去一个月跌4%。