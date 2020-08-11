中国驻英使馆：敦促英方停止诋毁国安法

就英国官员对香港壹传媒创办人黎智英等人被捕发表的言论。中国驻英国大使馆发言人回应称，香港是法治社会，任何人都没有法外特权，黎智英等被依法逮捕系香港特区执法机构依法履职尽责；敦促英方认清现实和大势，立即停止打着新闻自由的幌子诋毁香港国安法。

据路透社报道，中国驻英使馆网站周二（11日）发布发言人答记者问，发言人表示，英方不顾中方严正立场，就黎智英等七人被依法逮捕指手画脚，再次干涉香港司法和中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

该发言人并指出，“黎智英等一小撮反中乱港分子，勾结外部势力实施危害中国国家安全的行为和活动，触碰了法律底线，被依法逮捕。此举系香港特区执法机构依法履职尽责。”

香港国安法明确规定，依法保护香港民众根据基本法等适用于香港有关规定享有的新闻、言论、出版、结社、集会、游行、示威等权利和自由。但任何权利和自由都有法律规定的明确界限，要充分行使权利自由，就必须遵守法律要求，越过了这个底线和范围，就要受到法律的制裁。

该发言人并称，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。敦促英方认清现实和大势，立即停止打着新闻自由的幌子诋毁香港国安法，停止为香港反中乱港分子撑腰打气，停止干预香港事务和司法独立，停止以任何方式干涉中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。

英国指责中国以国家安全法为借口压制反对意见。此前，香港壹传媒创办人兼集团主席黎智英，因涉嫌违反国安法下的勾结外国或境外势力周一被警方上门拘捕。

英国首相约翰逊发言人此前表示：“这进一步证明，国家安全法正被用作压制反对力量的借口。香港当局必须维护其人民的权利和自由。”