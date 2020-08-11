香港警方捣破“我要揽炒”组织 与黎智英有联系

香港警方昨天拘捕壹传媒创办人黎智英及多名壹传媒高层，涉嫌违反《香港国安法》及串谋诈骗等。另外也拘捕了前香港众志成员周庭等三人，指他们涉及营运一个推动外国制裁香港的组织。警方还称，发现有传媒集团高层在财政上支持该组织，且该组织在《香港国安法》实施之后仍然运作。

据香港《明报》报道，香港国家安全处高级警司李桂华昨晚在记者会上说，当局早在一个月前已调查一个以宣传及积极参与要求外国或国际组织制裁香港为目的团伙，并发现两男一女在港运行有关组织。据了解，有关人士包括周庭、“香港故事”成员李宇轩及学民思潮前成员李宗泽三人，涉嫌勾结外国或者境外势力；李宇轩另涉嫌洗黑钱。

同时，警方在调查过程中，也发现有一群传媒集团高层利用外国户口在财政上支持该组织，而且该组织在《香港国安法》实施之后依旧积极运作，事件中警方共拘捕五男一女。

李桂华还说，警方还接获投诉称上述传媒集团涉及串谋诈骗，他们以欺诈手段骗取低价使用厂房的权利，再拘捕六人，其中两人也涉违反国安法的上述案件被捕。

据港媒报道，据信这个组织即为去年反修例运动中出现的“我要揽炒”，资料显示，“我要揽炒”是最先提出“揽炒”（同归于尽）概念的组织之一，并在去年反修例抗争时已开始呼吁外国制裁香港官员，且还促请美国通过《香港人权与民主法案》，期间更多次发起众筹支持其行动，包括“中英联合声明众筹活动”、“全球登报制裁港共众筹活动”等，总数超过1700万港元（约301万新元）。

香港法律界人士认为，“我要揽炒”的行径已明显触犯《香港国安法》，呼吁当局继续深入调查，以免有境外反华势力透过这种途径暗中输送金钱给反中乱港分子。

“揽炒团队”两员 涉嫌勾外力及洗黑钱

另据《大公报》报道，昨天被捕的李宗泽曾担任香港青年新政成员游蕙祯的议员助理，也曾以实习生身份在公民党郭家麒的议员办事处工作。他在2013年涉冲击前行政长官梁振英出席的预算案地区咨询会，并因非法集结罪成。

据了解，李宗泽目前为英国独立电视台ITV担任特约记者，去年还以此身份多次在反修例抗争运动中出现。李宗泽的个人社交媒体信息也显示，他与现在正被通缉、英国驻香港总领事馆前职员郑文杰是朋友，二人曾一起外游。

另一名被捕者李宇轩，则曾声称香港人、被选出来的代议士及国际社会都可以和香港一起追求民主。他还在去年区议会选举期间，邀请外国政治人物来港“视察”选举情况。