“我要揽炒”组织两成员 涉勾外国势力及洗钱

香港媒体透露，民间组织“香港故事”成员李宇轩，以及学民思潮前成员李宗泽，昨天分别因涉嫌洗黑钱及勾结外国或者境外势力被警方逮捕。他们据报涉及营运一个推动外国制裁香港的组织。

据信这个组织即为去年反修例运动中出现的“我要揽炒”。

据《大公报》报道，“我要揽炒”至今共发起三次大型众筹，包括已完成的“中英联合声明众筹活动”及“全球登报制裁港共众筹活动”，分别筹得约32万英镑及182万美金，总数超过1700万港元（约301万新元）。

该组织在《香港国安法》实施前一个月，曾在总部设在美国的网站gofundme发起“重光香港计划”众筹，目标金额为175万美元（约240万新元）。“重光香港计划”的简介中写道，“我要揽炒”不会退缩，并会在美、英、欧、日、对华跨国议会联盟（IPAC）等行动，强调会“铺陈反击”。

如今《香港国安法》已实施超过一个月，该组织的“重光香港计划”项目仍在进行，目前据报已筹得目标金额的九成半，最大一笔捐款为13250美元，捐款者身份不明；另有逾30人捐逾2000美元，大部分身份都选择匿名。

香港大律师丁煌认为，从表面证据分析，“我要揽炒”勾结外力的行径已明显触犯《香港国安法》。

他认为，警方近年多次以涉嫌洗黑钱或欺诈等罪名拘捕多人，当中提到多宗案件与支援暴徒有关的众筹有关。因此，认为当局应对目前所有涉及揽炒派的众筹作深入调查。

丁煌也说，“我要揽炒”的行径明显有所部署，与外国势力一唱一和，质疑当中或涉及有人“教路”，呼吁有关当局亦循此方继续深入调查。

报道也披露，李宗泽曾担任香港青年新政成员游蕙祯的议员助理，以及以实习生身份在公民党郭家麒的议员办事处工作。他在2013年涉冲击前行政长官梁振英出席的预算案地区咨询会，并因非法集结罪成。

据称，李宗泽目前为英国独立电视台ITV担任特约记者，去年还以此身份多次在反修例抗争运动中出现。李宗泽的个人社交媒体信息也显示，他与现在正被通缉、英国驻香港总领事馆前职员郑文杰是朋友，二人曾一起外游。

英国独立电视台（ITV）也在当地时间10日发布声明，确认了李宗泽涉嫌违反《香港国安法》被捕。

声明称：“急切地寻求对有关情况的解释”（urgently seeking clarification of the circumstances）。

另一名被捕者李宇轩，则曾声称香港人、被选出来的代议士及国际社会都可以和香港一起追求民主。他还在去年区议会选举期间，邀请外国政治人物来港“视察”选举情况。