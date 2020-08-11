国民党民调：逾八成民众同意入境全面筛检冠病

国民党民调显示，有超过80%的受访者对于入境全面筛检持有同意态度。

据《自由时报》报道，台湾立法院的国民党团书记长林奕华今日（11日）公开国民党中央党部的民调，有66.8%的受访者担心疫情会在社区爆发，82.1%民众同意入境全面筛检，还有66.7 %民众对于政府研发疫苗能力有信心，22.7%的受访民众表示没有信心。

前国民党立委、台湾预防医学学会理事长陈宜民认为，美国卫生部长阿扎尔是用“外交泡泡”模式访台，但在拼经济下，需要思考“经济泡泡”的可能，入境普筛就是第一步，多进行筛检没什么不好。

陈宜民指，民调显示，民众对疫苗有很深期待，但阿扎尔来台，并没有谈到疫苗的国际合作，台湾也没有要求加入美国疫苗研发的“神速行动（Operation Warp Speed）”。

美国政府5月展开“神速行动”计划，对七种候选疫苗的早期试验提供资金和援助，以加速开发工作。

前国民党立委、国民党副秘书长李彦秀提醒说，民进党对疫苗研发应更积极，但阿扎尔昨日与台湾卫生福利部陈时中签的备忘录中，并没有看到未来疫苗技转等具体项目。面对秋冬的第二波疫情，民众有疑虑，政府应进行全面入境普筛和居家防疫一起做，才是双重保险。

国民党中央党部民调访问日期是8月6日、7日，访问了有效样本1081人。