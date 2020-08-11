报告：美制裁中港官员或危及金融机构和港元联汇机制

投行大和证券（Daiwa Securities Group）最新研究报告认为，美国针对11名中国及香港政府官员的制裁，令香港金融机构存于两难局面，执行制裁可能会违反香港国安法，但不执行制裁又可能成为美国次要制裁对象，间接将港元联系汇率机制置于风险之中。

据路透社报道，大和分析师赖志文在报告中指，香港金融机构面临压力，再过30至60日，美国将提交报告列出有意与被制裁官员进行重大交易的金融机构，然后可能会对这些金融机构施加“次要制裁”。

制裁措施可能有10个，而美国法律要求至少五个于一年内实行，两年内全部到位。该行认为，大多数的制裁措施都有严重后果，包括拒绝美国管辖下的美元融资、外汇和结算交易。香港的金融机构和银行必须有不受限制和无限地使用这些渠道，否则面对严重的融资和贷款风险，亦间接地将与美元挂钩的港元联汇机制置于风险之中。

他认为，“香港金融机构将要决定是否遵守首要制裁，我们也不肯定是否全部机构将会跟从。”“执行美国的制裁有可能面临违反香港国安法第二十九条(即勾结外国或者境外势力危害国家安全罪)的风险，或者至少招徕香港和/或中国政府的负面反应。”

他并写道：“即使只有少数香港的银行被列为次要制裁，对香港的金融稳定可能有着相当负面的后果。”

赖志文还认为，未来数周或数月，可能有更多个人被列为美国的首要制裁，甚至企业也有可能成为目标；如果是上市公司或者有重大债务敞口，有关的影响将会更大。

美国财政部此前宣布对香港特首林郑月娥、香港现任和前任警务处处长以及其他八名高级官员实施制裁，因美国认为他们在限制香港政治自由方面发挥了作用。

香港金管局随后向金融机构发出指引，指香港根据《联合国安理会决议》全面实施有针对性的金融制裁，“外国政府实施的单方面制裁举动不属于国际针对性金融制裁制度的一部分，在香港亦没有法律效力。”