中国驻菲大使：两国在建项目工作效率恢复逾八成

中国驻菲律宾大使黄溪连说，目前双方相关在建项目工作效率已经恢复到80%至90%。

据中新社报道，黄溪连10日参加菲律宾GMA电视台节目时，就中菲关系、疫情影响、中国对菲抗疫援助、冠病疫苗进展、南中国海问题等回答了提问。

关于南中国海问题，黄溪连表示，中国和菲律宾既是邻居，又像是家人一样。邻居和家人之间有分歧很正常，重要的是要妥善处理分歧，不让分歧阻碍双边关系发展。

他表示，中菲双方已同意通过和平方式和双边谈判解决分歧。制定“南海行为准则”是一项非常重要的工作。“准则”不是为了解决争议，而是旨在规范各相关方在南中国海的行为，维护本地区稳定与安宁。

关于中菲关系，黄溪连表示，今年是中菲之间重要的一年，双方共同庆祝建交45周年。中菲关系在过去几年取得显著进展。尤其是在人文交流领域，去年中国赴菲游客人数超过170万，极大增进了两国人民之间的了解。

在经贸关系方面，黄溪连介绍，受疫情影响，过去半年菲律宾对华进出口有所放缓，中国赴菲游客数减少。但经过努力，目前双方相关在建项目工作效率已经恢复到80%至90%。双方正密切合作，确保贸易和经济合作不会受到疫情严重影响。

黄溪连还介绍，中国政府先后向菲律宾提供了三批医疗物资，包括检测试剂、人防护设备以及其他医疗物资。中国对菲抗疫援助还在持续进行中。中国还派出了一支抗疫医疗专家组助菲抗疫。