钟南山因“敢医敢言”提出人传人现象获共和国勋章

为了隆重表彰在抗击冠病疫情斗争中作出杰出贡献的功勋模范人物，中国人大常委会决定，授予钟南山“共和国勋章”，授予张伯礼、张定宇、陈薇（女）“人民英雄”国家荣誉称号。据央视网报道，中国国家主席习近平今天签署了对钟南山等四人授勋与国家荣誉称号的主席令。

官方在介绍中，钟南山长期致力于重大呼吸道传染病及慢性呼吸系统疾病的研究、预防与治疗。冠病疫情发生后，他“敢医敢言，提出存在‘人传人’现象，强调严格防控，领导撰写冠病肺炎诊疗方案，在疫情防控、重症救治、科研攻关等方面作出杰出贡献”，为此获得表彰。

“人民英雄”张伯礼是天津中医药大学校长，他的贡献是“长期致力于中医药现代化研究，奠定中医素质教育和国际教育的标准化工作基础，推动中医药事业传承创新发展。冠病疫情发生后，他主持研究制定中西医结合救治方案，指导中医药全过程介入新冠肺炎救治，取得显著成效，为疫情防控作出重大贡献。”

同样被授予“人民英雄”称号的张定宇则是湖北省卫生健康委员会副主任、武汉市金银潭医院院长。他长期在医疗一线工作，曾带队赴汶川抗震救灾，多次参加国际医疗援助。官方形容，“2019年12月29日，在收治首批七名不明原因肺炎患者后，他（张定宇）立即组建隔离病区，率先采集样本开展病毒检测，组织动员遗体捐献，为确认冠病病毒赢得了时间，为开展冠病病理研究创造了条件；作为渐冻症患者，他冲锋在前，身先士卒，带领金银潭医院干部职工，共救治2800余名冠病患者，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出重大贡献。”

陈薇是军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长、研究员，长期致力于生物危害防控研究，研制出中国军队首个SARS预防生物新药“重组人干扰素ω”，全球首个获批新药证书的埃博拉疫苗。她被授予“人民英雄”称号，因“冠病疫情发生后，她闻令即动，紧急奔赴武汉执行科研攻关和防控指导任务，在基础研究、疫苗、防护药物研发方面取得重大成果，为疫情防控作出重大贡献。”