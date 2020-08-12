美中贸委会年度报告：美中经贸关系在疫情和政治因素下仍持乐观

美中贸易全国委员会昨天（11日）发布年度会员调查报告称，尽管在新冠疫情下美中关系出现波折，但在华运营的美国企业并没有离开中国市场，它们对中国未来五年的商业展望仍比较乐观。受访美企认为“美中关系”和“新冠疫情影响”是今年最大的两项挑战。

根据中国新闻网报道，美中贸委会当天发布2020年度《中国商业环境调查》报告。该委员会在一份声明中总结了报告的上述主要结论，并表示，美中经贸关系在疫情和政治因素之下仍可期。

美中贸委会拥有超过200家在中国经商的美国会员企业。在此次调查中，制造业和服务业的比重合计占受访企业的近九成。

根据调查，在受访美国企业认为的2020年前十大挑战中，“美中关系”和“新冠疫情影响”排名前两位。报告指出，美中关系已连续三年位列在华美国企业的首要关切。“回归稳定、建设性的美中关系对美中贸委会和会员企业至关重要。”

报告称，自两国签署第一阶段经贸协议以来，绝大多数美国企业对协议持支持态度。88%的受访企业对协议持积极或有些积极的态度。对于持积极看法的原因，有半数企业认为“协议执行让双边关系更稳定，降低了关税进一步升级的可能性”，排名最高。

报告表示，86%的受访企业认为，紧张的双边贸易关系影响了其在华业务。一半的受访企业认为，2020年双边贸易关系紧张所带来最严重的影响是，客户对其稳定供应能力的不确定而导致销售下滑。美国最近出台了限制美国企业向一些中国企业出售特定产品和服务的政策，这已开始对美国企业和其中国客户扩大商业往来产生影响。

报告指出，尽管多年来贸易摩擦不断，一些强硬派人士也大量鼓吹经济“脱钩”，但无论是调查数据，还是美中贸委会与会员企业的交流都显示，美国企业对中国市场保持长期承诺。

“美中贸易和投资为美国创造约260万个就业岗位。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦当天表示，“我们需要在未来几年中维持并增加更多就业岗位，同时找到减少双方在其他领域内冲突的方法。”

报告显示，83%的美国企业将中国视作其全球战略中最重要或前五重点之一。近70%的美国企业对中国未来5年的市场前景抱有信心。

艾伦表示，美国企业已看到第一阶段经贸协议的成果，尤其是在市场开放方面。“如果我们要深化贸易谈判并努力达成第二阶段协议，那么第一阶段协议就必须取得成功。正如调查所显示的，双方还有更多的工作亟待完成。”