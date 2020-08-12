香港警方称拘捕行动非针对个别媒体

香港警方就前天涉及《香港国安法》的拘捕行动发声明称，行动针对的是被捕人涉嫌干犯的违法行为，并非个别传媒机构，对于部分媒体刻意抹黑警方搜查行动十分遗憾。

据报道，警方称，前天的行动已按法律规定和程序向法庭申请搜查令，并依照搜查令授权在多个地点搜查，针对违法行为搜证，并强调行动针对的是被捕人涉嫌干犯的违法行为，并非个别传媒机构，不论涉案人身份或背景，会一视同仁按相关法例和实际情况专业执法。

警方表示，由于有被捕人的工作地点是一家传媒机构，警方曾到该机构搜证，期间多次出示搜查令，供相关机构人员及律师代表审视，在行动前已特别提醒搜证时避免触及采访资料，也在该传媒机构人员陪同下搜证，对于部分传媒刻意抹黑警方的搜查行动，表示十分遗憾。

就采访安排方面，警方重申，一向尊重新闻自由和传媒采访的权利，在不影响行动效能的大前提下，都会尽量配合和便利传媒的采访工作。为配合行动需要，警方会在一些执法行动中设立封锁区，在封锁区外，警方会为传媒提供协助，便利采访工作。

警方还称，前天在将军澳展开的执法行动，警察公共关系科通过传媒联络队在现场协调，让部分包括电视、电台和报章等传媒机构能够进入警察封锁区内，以较有利的位置进行更近距离的採访，增加警务工作的透明度。这次在封锁区内让传媒采访是试行安排，警方理解部分传媒机构或记者对试行措施持不同意见，会在充分听取意见后检讨优化。