特朗普：冠病疫情后与习近平关系出现裂痕

美国总统特朗普昨天表示，在冠病大流行爆发之后，他与中国国家主席习近平的关系出现了裂痕，他已经很长时间没有与习近平通话了。

根据路透社报道，特朗普在接受福克斯体育电台采访时表示，“我曾经和他保持着非常好的关系，”特朗普提到了美中两国达成的第一阶段贸易协议。“我曾和习主席的关系很好。我喜欢他，但现在我的感觉不一样了。”

特朗普表示，在冠病疫情期间，他的感受发生了变化。

“我的感觉肯定不一样了。我们的关系之前非常非常好，我已经很长时间没有和他说过话了。”

正在寻求在11月3日美国大选中连任的特朗普，将挑战中国作为其2016年总统竞选的关键部分，并在第一个任期的大部分时间里吹嘘自己与习主席的友好关系，以求兑现达成贸易协议的承诺。

不过他昨天表示，疫情的后果比贸易冲突更严重。他对福克斯表示：“这是贸易协议的一千倍，死了那么多人…全世界都不得不停摆。这是一种耻辱。”

目前全球累计确诊病例数已经突破2000万，病亡人数至少73万5369人，美国确诊病例数超过510万，病亡人数至少16万3160。

香港和南海等问题也是导致美中关系紧张的因素。

当被问及香港民主派活动人士因涉嫌违反国安法而被捕，以及台湾问题时，特朗普指出了他的政府采取的措施，结束香港的特殊贸易地位。他并未对香港壹传媒创办人兼集团主席黎智英被捕一事做出评论。

美国国务卿蓬佩奥和和国家安全顾问奥布莱恩周一均表示，美国对黎智英被捕一事深感不安。

