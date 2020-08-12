中国金融公司董事长以17.88亿人民币破十八大以来涉案最高纪录

中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民被指控敛财17.88亿（人民币，下同，3亿5400万新元）余元，其中1.04亿余元尚未完成收受。这个数额，超越了陕西省委原书记赵正永创下的纪录。

根据新浪新闻报道，天津市第二中级人民法院一审前天（11日）公开开庭审理了此案。根据检方指控：2008年至2018年，被告人赖小民利用职务上的便利，为有关单位和个人谋取利益，或利用其职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元，其中1.04亿余元尚未完成收受。

2009年底至2018年1月，赖小民利用职务便利，伙同他人非法占有公共资金共计人民币2513万余元。此外，赖小民在合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有二子。依法应当对赖小民以受贿罪、贪污罪、重婚罪追究其刑事责任。

赖小民1983年7月参加工作，先后在中国人民银行、原中国银监会、中国华融资产管理公司任职。根据检方指控，赖小民的敛财经历从其担任中国银监会办公厅主任开始，长达10年。

赖小民是十八大以来落马的敛财金额最多的“老虎”。在他之前，这个纪录的“保持者”是今年5月受审的赵正永，他被检方指控敛财7.17亿元。今年5月，赵正永案在天津开庭，检方指控赵正永敛财超7.17亿余元，其中2.91亿余元尚未实际取得，属于犯罪未遂。目前，敛财金额低于赵正永的是内蒙古自治区人大常委会原副主任邢云，他敛财4.49亿余元。

2018年4月17日，赖小民接受审查调查。同年10月，赖小民被双开。赖小民的双开通报内容比较长，近800字。其中提到，他擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡，甘于被“围猎”，毫无顾忌、不知敬畏、变本加厉，政治问题与经济问题相互交织，群众反映特别强烈、腐败问题特别严重、性质特别恶劣。

中央纪委国家监委曾发布电视专题片《国家监察》，提到赖小民涉案金额巨大，其中披露了一些细节：专案组在北京某小区发现了赖小民藏匿赃款的一处房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达两个多亿。赖小民为了逃避调查，都是要求行贿人用现金交付，收钱后他自己开车来这处房子，亲手放到保险柜里，路上还会特意多绕几圈，以防有人跟踪。他和一些关系密切的知情人之间，说到这处房子都是用暗语，管它叫做“超市”；

除了现金，他还收受大量房产、名车、名表、黄金、字画，其中名表就有几十块；

办案人员介绍：“宾利、奔驰、阿尔法，一个地下车库那几辆车都是他的，都是百万级的豪车。”

