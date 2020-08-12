白宫称美中首阶段贸易协议“进展良好”

白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)昨天表示，尽管中美在香港和其他问题上的紧张局势不断升级，但中国继续根据1月签署的美中第一阶段贸易协议购买美国商品，特别是大宗商品。

根据路透社报道，当被问及世界上最大的两个经济体在其他方面日益恶化的关系是否会导致贸易协定被抛到一边时，库德洛说:“不会，不会。”

“我们仍在接洽的一个领域是贸易，”他在白宫对记者表示。“现在进展良好。”

美国和中国高层官员定于周六举行“例行”视频会议，以评估第一阶段协议的落实情况。六个月前，该协议化解了一场伤害两国和全球经济的贸易战。

库德洛说，中国仍在执行该协议。该协议要求北京今年额外购买770亿美元（约1058亿新元）的美国商品和服务，并在两年内总计购买2000亿美元。

“证据表明……他们大幅增加了”对美国商品的购买，库德洛说，并引用了他所说的“非常好的数据”，尤其是在大宗商品方面。

中国最近增加了对美国大豆的购买，但仍远低于2020年的总体目标。今年上半年，美国对中国的农产品出口仅为72.74亿美元，远低于贸易协议规定的365亿美元。

美国总统特朗普周二表示，在新冠大流行爆发之后，他与中国国家主席习近平的关系出现了裂痕。特朗普正在11月3日的大选中寻求连任，他一再抨击中国没有采取更多措施遏制住新冠病毒。

两国还在北京对香港实施国安法、中国的人权记录和有争议的中国南海等问题上存在分歧。