美国制裁导致一家中委合资公司倒闭

一家委内瑞拉与中国合资的航运公司在美国制裁后倒闭，导致这个南美国家失去三艘超大型油轮，与此同时外国航运公司都不愿意为其运送石油。

根据路透在新加坡一家法庭看到的文件，中委合资公司CV Shipping Pte Ltd的中方股东中国石油在1-2月期间取得了三艘油轮的控制权。这家合资公司总部在新加坡，是中国石油和委内瑞拉国营公司Petroleos de Venezuela(PDVSA)的合资企业。

Junin、Boyaca和Carabobo这三艘超大型油轮易手一事之前未被报导过。

之前由于美国的制裁，这些船只没有办法上保险，导致CV Shipping蒙受数百万美元的损失，中国石油只好宣布其破产。成立这家公司的初衷是将石油从委内瑞拉运往中国或其他出口目的地。

PDVSA失去这三艘油轮之时，正值其更加依赖自己的船运舰队之际。这三艘油轮每艘可装载多达200万桶原油。美国通过制裁运输委内瑞拉原油的第三方船只，加大施压迫使委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)下台。

一些曾运输委内瑞拉原油的希腊航运商受到制裁。这促使希腊主要航运商停止与PDVSA合作，导致委内瑞拉原油出口崩溃。

截至目前，PDVSA设法保留了合资企业的第四艘超大型油轮(VLCC)--Ayacucho号。