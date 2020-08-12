据报字节跳动已冻结在印度的招聘工作

印度当地媒体报道，字节跳动已经冻结了在印度的招聘工作，并重新分配了一些当地资深管理人员的工作。

据澎湃新闻引述印度媒体economic times报道，一些员工希望离开这家中国公司，因为他们担心在中印边界冲突后，为一家中国公司工作可能带来负面影响。

字节跳动在印度约有2000名雇员，眼下字节跳动正与微软、推特讨论出售TikTok美国等地的业务，在此期间字节跳动似乎想保留印度的这些员工。知情人士称，字节跳动在印度目前还没有正式裁员，公司通过内部沟通向员工强调情况稳定。

在6月底，印度政府宣布出于“安全”考虑，封禁了59款中国应用，字节跳动的TikTok和Helo在列。前者为字节跳动旗下专注海外市场的短视频平台，后者则是字节跳动推出的印度头部社交媒体平台。

此前，印度一直被字节跳动视为全球最重要的市场之一。

2019年4月，字节跳动宣布未来3年将在印度市场投资10亿美元（13.7亿新元）。同年7月，字节跳动宣布将在印度建立数据中心，在当地存储印度用户数据。在此前为遵守印度法律要求，印度用户的数据被存储在美国和新加坡等业界领先的第三方数据中心。公开信息显示，字节跳动在印度已雇佣本土全职员工超2000人。

移动应用分析公司Sensor Tower数据显示，TikTok今年5月有1.12亿下载量，其中20%来自印度，比美国市场高一倍。

在产品于印度遭到封禁后，有知情人士透露过去几年，字节跳动在印度的投入超过10亿美元，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过60亿美元。他表示，这一金额极有可能超过了其余所有被禁公司损失的总和。

