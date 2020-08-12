香港发起群聚活动 共40人违反限聚令被控

壹传媒创办人黎智英等多人被捕，有香港网民昨傍晚在多区商场发起“和你Sing”活动，其中以旺角朗豪坊聚集群众最多，半百防暴警到场戒备。香港警方表示，警方在中环，旺角及沙田共票控40人，涉嫌违反《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》（限聚令）。

根据《星岛日报》报道，警方表示，傍晚5时起，中环国际金融中心商场有人聚集叫口号，警方共票控4名男子，包括一名自称记者的15岁男子。警方对于再次发现有未成年人士以记者身分在示威现场采访感到忧虑。到傍晚6时许，在沙田及旺角都有人群集结及叫嚣。集结人士有可能触犯《公安条例》及《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》的相关罪行。有人一度高叫“光复香港、时代革命”的口号，可能触犯《香港国安法》下相关罪行。

截至晚上10时，警方在沙田及旺角共票控36人，年龄介乎15至62岁，他们涉嫌违反限聚令，当中包括大量身穿反光背心的人。另外，警方在砵兰街及山东街交界拘捕一名71岁男子涉嫌袭警，他报称受伤，清醒送往广华医院治理。

港警强调，目前疫情严峻，竟然不断有人利用反光衣作为掩饰进行受禁群组聚集，一方面阻碍警方执法，另一方面亦罔顾公共卫生安全，严重增加病毒传播的风险，警方予以谴责，并呼吁市民不要参与任何未经批准集结及受禁的群组聚集。警方会继续严正及果断执法，绝不容忍任何违法行为。

