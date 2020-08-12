中国邮政业首七个月业务总量完成万亿人民币

中国国家邮政局今天（12日）发布统计数据，今年1月至7月，邮政行业业务总量完成10497亿9000万元（人民币，下同，2074亿2600万新元），同比增长23.79%；业务收入完成5909亿5000万元，增长11.77%。其中，快递业务量完成408.2亿件，同比增长23.66%,超过2017年全年业务量400亿6000万件；快递业务收入完成4547亿1000万元，增长13.53%。

据新浪科技网报道，行业发展呈现以下特点：一是农村市场增长迅速。电商下沉和农村地区寄递基础设施不断完善，带动农村地区快递业务量迅猛增长，前七个月揽收和投递量之和超过180亿件，揽收量增速比城市地区高20个百分点以上，目前中国全国累计打造村级电商服务站点超31万个，超过42%的建制村实现快递服务直投到村。

二是跨境快递保持较快增长。受疫情和国际航班调减影响，跨境业务量在经历前期大幅下跌后，伴随国际需求持续旺盛和跨境寄递应急通道不断启用，从5月份开始跨境快递业务量增速重回30%以上，前七个月国际快递业务量完成9亿2000万件，同比增长22.69%，基本达到行业平均增长水平。

三是行业在资本市场表现亮眼。融资结构不断优化，资本使用效率稳步提升，七家快递企业进入《财富》中国500强。