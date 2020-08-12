港本届立法会续职一年 港大讲师：中国特色法律制度处理香港问题

中国全国人大常委会昨天（11日）宣布，香港第六届（本届）立法会继续履行一年职责。香港大学法律学院首席讲师张达明今早在电台节目形容，这是以“中国特色的法律制度处理香港问题。”

据《明报》报道，张达明指出，人大常委会拥有《基本法》的解释权，因此这个决定不容挑战。

另一方面，港区人大代表、行政会议成员叶国谦今早在同一节目中指出，他早前提出设立“看守议会”，但此方案没有落实，他认为人大这次决定可带来最少的震荡，及以最短的时间处理“真空期”，但称延任的决定没有解释《基本法》第69条，不符合立法会每届任期四年的规定。

《基本法》第104条规定，拥护《基本法》及效忠特区是参选及出任立法会议员的条件，被问到可否以此法例阻止议员延任，叶国谦称“（第104条的）精神是这样，但真的要做，要立法才可以。”另外，他称每届议员只宣誓一次，延任议员再次宣誓是“讲不通”。

基本法委员会委员、经民联立法会议员梁美芬今早在同一节目表示，来年不能是“看守议会”，应是“做得几多得几多”，她认为处理民生大事很重要，需采取“大刀阔斧”的手法。至于议员应否重新宣誓，她认为当年的宣誓有约束力，即使《基本法》有新增条文，议员也需继续遵守承诺。