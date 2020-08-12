贺一诚：澳门以恢复经济工作为主 现阶段不处理赌牌重新竞投

澳门行政长官贺一诚受访时表示，澳门经济受疫情影响，在无旅客的情况下已百业萧条，失业率上升，现阶段不会处理赌牌重新竞投事宜。在被问及香港警方搜查壹传媒一事时，他说，此事港澳不能比较，但如果发生问题也应依法办事。

根据香港电台报道，贺一诚今天中午率领政府代表团出发往北京前，会见传媒表示，澳门不会因应《香港国安法》在港实施而跟随，因为澳门早已完成宪制责任，就《基本法》23条立法，日后只会评估是否有完善的空间。被问到能否保证不会在澳门出现如香港一样警方搜查传媒的情况，贺一诚说，在处理警方搜查传媒的事上，港澳不能对比，但不排除如果传媒发生问题时，警方在取得法院手令后搜查。他强调，任何事都需要按法律办事。

贺一诚表示，现阶段不会处理赌牌重新竞投事宜，因为澳门经济受疫情影响，在无旅客的情况下已百业萧条，失业率上升，会以恢复经济的工作为主。至于大陆重开对澳门的个人游签注，会有多少旅客到访澳，贺一诚表示难以评估。

贺一诚还感谢市民配合政府的抗疫防疫措施，提醒公众要戴好口罩和保持社交距离，让澳门维持安定和健康的状况，耐心等待社会复苏。

贺一诚率领的政府代表团，将在北京逗留六日，同行的包括澳门经济财政司司长李伟农等多名官员。期间会拜访包括商务部等10多个部委，商谈推动粤澳横琴深度合作区和抗疫防疫等工作。