壹传媒股价暴涨 大陆媒体批港证监会“装睡”

创办人黎智英被捕后，香港壹传媒集团的股价反而连续两日暴涨，有中国媒体批评香港证监会不要求壹传媒停牌，任由其大幅攀升，质疑证监会高层“装睡”。

壹传媒股价昨天收盘报1.1港元创七年新高。今早开盘后连续第三个交易日上涨，截至午盘收市涨0.2元，报1.3港元，涨幅18.18%。

壹传媒近年业务经营不佳，股价不振。个人持股超过70%的黎智英前天因触犯香港国安法被拘后，该公司股价却连续两日飙升，引发外界猜测，有建制派媒体更称其为走势异常、不合常理的“妖股”。

建制派团体香港政研会主席邓德成昨天去信香港证监会，正式投诉后者未即时将壹传媒停牌，以致有关股票在市场上大幅异动，要求证监会马上将其停牌。

香港证监会昨晚发表声明，提醒投资者在买卖壹传媒股份时“格外审慎”，并表示将继续密切监察与壹传媒有关的交易活动，未宣布停牌。

深圳卫视直新闻昨晚对此报道称，“事出反常必有妖”，壹传媒与黎智英的财富暴增现象，是因为香港证监会不要求壹传媒停牌，任由其股价大幅攀升及波动，也不理会壹传媒在11日收盘成交40.86亿股，是公司已发行26亿股的1.57倍。

报道还质疑为何大股东黎智英已持有71%股票，在外流通的却只有29%约8亿股，又为何一天交易量等于转手五次，货从何来？

报道点名香港证监会称，“香港证监会可能太忙，又可能太热衷于为香港股票市场缔造吉尼斯世界纪录，故睡着了。但这样是一个享誉国际，位列全球三大金融中心的监管机构所应为？”

报道还提到，香港证监会在港英政府时代成立，回归后结构未变，主要成员中外国人、亲西方者占多数。

报道还说，现任香港证监会行政总裁欧达礼（Ashley Ian Alder）是英国人，以国际标準看，“以国际标准看，由外国人担任这个在金融足轻重的位置，是不可思议的。”

此外，香港《大公报》今天也发表评论文章称，壹传媒股价疯狂异动发生于黎智英被捕期间，证监机构的正常操作应是立即勒令停止交易，追查股价诡异波动的原因，但证监会却什么都没有做，只是坐视该股呈现疯狂状态而无动于衷，“彷彿老僧入定”。

评论最后喊话，“金融安全是国家安全的重要组成部分，证监会不要再装睡，是时候负起责任来”。