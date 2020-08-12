蔡英文吁北京当局与香港人民诚恳对话

针对近日香港情势，台湾总统蔡英文今于民进党中常会前发表谈话，严正呼吁北京当局应该要想办法和人民沟通，解决争议，而不是压迫人民，剥夺自由和人权。

根据《自由时报》报道，蔡英文说，这几天日本和美国的访问团接连来访，让很多国人同胞感到振奋。不过，在此同时，我们也注意到，香港的情势正在进一步恶化。

蔡英文表示，先前在《香港国安法》的立法争议中，我们已经多次谴责大陆不顾香港民意强行立法，将严重侵蚀过去所谓“一国两制”、“五十年不变”的国际承诺。最近港府大动作逮捕壹传媒创办人黎智英，以及前香港众志成员周庭在内的多位人士，更显示，中方可以透过强加于香港人民的《香港国安法》，直接侵害香港的自由、人权和法治基础。

蔡英文认为，香港的情势如果继续恶化下去，不仅会造成媒体的寒蝉效应，也会摧毁香港社会的民主法治，过去香港在这个基础上，所建立的国际金融中心地位、以及引以为傲的自由市场机制，也将受到严重的破坏。

当看到港人半夜就纷纷走上街头，排队抢购报纸，每一区几乎都卖到断货。甚至有民众说，就算只有一张白纸，也要买，真的令人动容。蔡英文表示，台湾也曾经从威权走向民主，我们的党员同志，从党外到创立民进党，也经历过大逮捕的恐怖气氛，以及媒体被要求只许一言堂的时代。我们都很清楚，人民反对专制压迫，只是为了捍卫自由和人权。企图阻绝人民的意志，是徒劳的，不会成功。

蔡英文再一次严正呼吁北京当局，当人民群起抗争，政府应该要想办法和人民沟通，解决争议，而不是压迫人民，剥夺自由和人权。唯有与香港人民诚恳对话，才能解决争议，让香港社会早日回归平静。

蔡英文强调民进党作为执政党，会信守承诺，坚定支持香港人民争取自由民主，并且要求政府部门持续提供香港人民必要的人道协助。她也要呼吁全世界挺香港的国家和意见领袖，务必持续关心香港的状况，支持港人捍卫自由和人权。