官徽去“中国”引热议 美驻北京大使馆澄清

美国驻北京大使馆在社交媒体上的官徽近日更换，引发大陆网民热议。美国驻北京大使馆今天发文澄清，这一改动是美国驻全球使团品牌计划的一部分。

根据联合新闻网报道，美国驻北京大使馆官徽上原本「中国．北京」的字样变成了「北京」、去掉「中国」两字，有网民揣测美国此举恐怕是准备要与台湾正式建交了。

微信公众号“铁拳腹地”称，去掉“中国”二字作为所驻主权国的宣示，只突出了驻地北京，结合中美之间近两年来的不断冲突升级，是否是一种宣示或者暗示，或是下一步彻底脱钩、断交，甚至开战的前奏？在特殊的时候特殊的行动，虽然变化悄然，但是耐人寻味。

由于美国大使馆在微博、微信、推特等社交媒体上头像的官徽改变引发太多关注，美国驻北京大使馆今天中午特别发文澄清说，“我们很高兴看到许多人对我们美国驻华大使馆的新头像感到好奇。这一改动是美国国务院的美国驻全球使团品牌计划的一部分。”

美国驻北京大使馆并表示，美国其他使领馆也做出了类似的设计改动。在微博上的这则说明中，美国大使馆还附上美国驻缅甸、辛巴威 、西非国家贝南等国使馆网站相片，显示这些使馆也同样换上新的官徽。

对比美国驻北京大使馆新旧官徽可以发现，原本蓝底白字的外环取消，改为白底黑字；原本两侧的五角星则由金黄色改为黑色；“中国．北京”的底部字样简化成“北京”，去掉了“中国”两字。

由于美国驻北京大使馆微博头像更换当天，正逢美国卫生部长阿扎尔访台，香港《星岛日报》称，有大陆网民甚至揣测称：“这意味着什么？北京不意味着中国？或者下一步会出现美国驻华大使馆—台北？”、“看来美驻台使馆很快就会登场。”