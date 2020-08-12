消息：阿里系百世集团相关业务或香港上市

三名知情消息人士指出，阿里巴巴投资的物流公司百世正寻求安排旗下快递及货运事业在香港挂牌上市，希望提高估值，同时在更接近中国的地区建立投资人基础。

根据路透社报道，这位要求匿名的消息人士表示，百世的股票上市计划尚属初步性质，释股规模及目标估值尚未决定。百世2017年在纽约挂牌上市，市值为11亿美元（约15亿新元）。

百世对于纽约市场的估值并不满意，其中一名消息人士表示，百世决定香港上市案的主体将不包括供应链管理及云业务等较小的部门，因仅为快递及货运两个部门争取估值，将会较单纯。

这两个部门去年营收接近40亿美元，占百世集团总营收的八成左右。

此刻也正值美国和中国地缘政治关系紧张、以及美国加强检视在美上市中国公司。这些不确定性已经促使一些中国企业寻求在香港进行第二上市。

消息人士说，百世已接洽瑞信和摩根大通牵头安排上市程序。一位消息人士表示，上市最快可能在今年进行。

百世集团及相关银行业者不予置评。

一名消息人士称，作为百世集团的最大股东，阿里巴巴已表示支持这项上市计划，同时也考虑在上市时进行投资。

阿里巴巴对此也不予置评，这家电子商务巨擘6月通过1.5亿美元可转债将对百世集团的持股比例提高至33%。