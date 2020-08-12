港立法会议员：民主派若不接受延任 应反思未来都不参选

全国人大常委会昨日决定现届立法会延任不少于一年，20多名民主派议员昨发声明质疑决定违反《基本法》第69条，但未定留任或是“总辞”。未参与联署的热血公民立法会议员郑松泰今天表示，会延任一年，他指若民主派决定不延任，应反思未来都不参加选举。民主派昨午开会商讨去留问题，会上未有结论。

根据香港01报道，郑松泰接受访问时表示，这次人大决定没有DQ被取消参选资格议员，也无须再宣誓，似乎无明显政治上的操作，强调自己是根据第六届立法会选举结果而留任。

他指出，维持功能组别的立法会选举本来就不民主，若民主派因为延任一年不符合民主原则，他们除了要抵制未来一年的议会，也不应参与香港不民主的选举制度，包括区议会及未来立法会选举，“如果民主派讨论后有一个方向，一齐不参与（延任），我觉得立场应该清晰，不要参与的不是这次的委任，不要参与的应该是香港的选举制度”。

民主党议员涂谨申昨天表示，泛民将共同商讨，但认为泛民若然总辞，立法会将没有反对声音，可做更多坏事。“抗争派”张可森质疑，国安处日前拘捕黎智英等人，反问若泛民留任，“是否要去配合暴政做政治花瓶？”

立法会前主席曾钰成受访时形容，民主派是“天下本无事，庸人自扰之”，批评他们作出关键决定时，往往只判断支持者和选民的看法，却不会思考大局，或是否令社会更分化等因素。他指“总辞”抵制与否，是民主派自己制造出来，人大决定并无这个问题。