全球市场信心下滑 中国股市连续两日收跌

中国股市今天连续第二日收低，美国迅速出台刺激措施的前景不妙，令全球市场信心受创，以及中国金融数据不及预期，皆打压盘势。

根据路透社报道，沪综指收低0.6%至3,319.27点。沪深300指数跌0.7%。深综指收跌1.26%，创业板指数收跌1.979%。上证科创板50成份指数收跌2.23%。

中国股市尾随亚股走势，早盘回落。亚股跌势在尾盘减弱，协助中国股市抑制跌幅。

“我们看到全线出现获利了结，全球各地的科技股都大幅回撤，这影响了本地市场的人气，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。“此前股市连续上涨，人们乐于落袋为安。”

中国央行昨天公布，7月新增人民币贷款9927亿元（约1962.8亿新元），低于此前1.2万亿元的路透调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.7%，此前路透调查中值11.1%。

整体信贷和流动性增长略微加快。路透此前了解到，第二季经济活动反弹超过预期，降低了中国央行进一步宽松政策的紧迫性。

东莞证券的分析师在报告中写道，最新的贷款数据“表明最近的政策方向仍然稳定，抑制了进一步宽松政策的预期。”

人民币兑美元今日报6.9507，较上日收盘价6.9463 下跌0.06% 。

截至目前，沪综指今年上涨 8.8% ，沪深300指数升13.5%，香港恒生国企指数下跌8.6%。沪综指本月则累计升0.28%。

上海交易所约有378.33亿股成交，相当于30日成交量均值436.06亿股的 86.8%。上日成交量为400.45亿股。