赵立坚批阿扎尔政治作秀：抗疫最差还将中国当替罪羊

美国卫生部长阿扎尔在访问台湾期间，多次批评中国应对冠病疫情的做法。中国外交部发言人赵立坚今天（12日）在例行记者会上猛烈回击。赵立坚说，美国疫情已失控，这恐怕与阿扎尔有直接关系，不知道他哪里来的底气和勇气，竟然大言不惭地批评中国的抗疫成果。他敦促阿扎尔停止政治作秀。

据央视新闻报道，赵立坚直言，如果世界各国要比抗疫谁最差，恐怕非阿扎尔莫属，“他之所以批评中国，是因为他想让中国当美国抗疫不力的替罪羊。”

赵立坚敦促阿扎尔集中精力救美国民众的命，这才是一个卫生部长的本职工作。针对阿扎尔称如果冠病出现在美国或很容易就被遏制，赵立坚说讽刺道：“我们期待他赶快展现自己真正的实力，早日遏制住国内的疫情。”

赵立坚说，我们再次正告美方，中方坚决反对美台以任何借口搞官方往来。“在涉及中方核心利益的问题上，美国一些人切勿心存幻想和侥幸，玩火者必自焚。我也要提醒台湾当局不要执迷不悟、甘当玩偶、仰人鼻息、挟洋自重，以疫谋独的把戏是死路一条。”

他指出，疫情发生以来，中国本着公开透明负责任的态度，认真履行国际卫生条例规定的职责和义务，采取了最全面最严格最彻底的防控举措，全力遏制疫情防扩散蔓延，积极开展国际抗疫合作。中国政府坚持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验。中国为全球抗疫付出的巨大牺牲和作出的重大贡献有目共睹。

“反观美国，当前美国新冠病毒确诊病例已突破500万例，死亡病例逾16万。”赵立坚批评，面对如此严峻的疫情形势，美国卫生领域的主要官员不坐镇抗疫前线，尽心尽责控制好国内疫情，弃数百万在病痛中挣扎的民众于不顾，远赴台湾政治作秀。这位美国官员是否知道，就在他所谓访问的三天里，美国新增确诊病例超过152000，多人被疫情夺去生命。