蔡英文在华府智库演说 提及台美关系三大任务

台湾总统蔡英文昨天（12日）说，她会在第二个总统任期内继续与美国合作，首要任务即在区域的共同利益，建立更具建设性的台美安全合作关系；其次是启动自由贸易协定的谈判；第三则是与美国合作强化与其他理念相近民主国家或地区的连结。

据台湾《联合报》报道，蔡英文昨晚在美国华府智库哈德逊研究所与美国进步中心合办的视讯会议上发表演说。

蔡英文在演说中重申了今年5月的就职演说，提到两岸关系互动将秉持“和平、对等、民主、对话”的四项原则维持两岸互动，并持续寻求和平共存之道，避免两岸关系恶化。

蔡英文提到，有人说，第二任期理应比第一任期更驾轻就熟，说这话的人一定是不曾体验2020年以来台湾所经历的挑战。就在此刻，全球有数十亿人口被卷入冠病疫情空前的漩涡，超过50万人丧生，逾数百万人染疫。同时，各国与各地区的经济也面临高度的不确定性，失业率攀升，全球贸易中断。

蔡英文说，台湾抗疫表现虽然相对较佳，仍无法幸免余波的冲击。台湾政府已宣布若干经济振兴复苏方案，照顾受创较重的企业及劳工，并确保台湾产业在全球供应链重组后能就最佳位置。因此，当邻近国家或地区面临严重经济衰退时，台湾的经济还可以维持成长局面。

蔡英文话锋一转，提及香港问题。她说，除了疫情对经济的冲击外，台湾更关切伴随而来的广泛政治效应。“当全球专注于对抗近代史上最为严峻的危机之际，我们看到一股势力正升高对自由民主社会的威胁，香港就是最明显的例子”，看到北京“背弃”对香港人民及国际社会的承诺，“摧毁”这座自由的灯塔，令台湾“既悲伤又惊恐”。

蔡英文说，台湾深感国际社会有责任发声并采取行动阻止香港的自由消逝，在此特别赞赏美国、英国及其他民主国家的作为，也呼吁更多理念相近国家或地区勇敢站出来。

蔡英文认为，香港的“遭遇”印证了台湾站在民主及自由的最前线。在未来四年中，台湾政府责无旁贷，须更审慎处理两岸政策，以维系和平稳定并捍卫我们的民主自由。

蔡英文说，这就是为什么她要在今年5月就职演说中，提到两岸关系互动的四项原则“和平、对等、民主、对话”。

她也提到，“我们必须确保两岸互动不会危害我们的自由、民主及生活方式。”这也是台湾人民对民选政府的最基本要求。要坚守这些原则，就必须有能力保护台湾对抗胁迫，并以实际行动展现决心，这也是她提升台湾军方实力时念兹在兹的。

蔡总统说，台美在各项领域都高度互信，并对于如何保障及促进自由开放的印太区域有共同的战略图像。