港警储蓄互助社担忧美国制裁 转百亿港元入中资银行

中美角力持续升温，美国财政部上周宣布制裁11名中港官员，当中包括前任及现任警务处处长卢伟聪及邓炳强。美国共和党海外事务组织副主席俞怀松（Solomon Yue）周一（10日）在推特向国务卿蓬佩奥提议，禁止香港警察储蓄互助社作美元交易。坐拥116亿元（港元，下同，20亿5200万新元）资产的香港警察储蓄互助社周一（10日）向社员发信，称得知不少社员感忧虑，因此早于5月起已陆续将存于外资银行资产转而至中资银行。

根据香港01新闻报道，香港警察储蓄互助社回复受询时表示，互助社一直恪守谨慎理财的原则，在资产配置上作出适当之安排及平衡各方面的风险，以保障社员的整体利益为目标。

该内部信指出，近日有不少社员对于美国针对香港一系列措施表达忧虑，担心影响互助社的资产或投资配置，互助社于今年5月起已陆续将存于外资银行的资产和投资撤回或转移至多间中资银行，相关工作现时仍在进行。

信件还指，在社会事件、冠病疫情及中美角力下，本港下半年经济极为波动，提醒各社员要未雨绸缪，作出适切财务安排，强调互助社财政及资产檼健，会克尽己任保护资产。香港警察储蓄互助社于1981年注册成立，主要为在职和退休警员提供存贷服务。

有网民昨晚在面簿群组内张贴截图，显示香港警察储蓄互助社截止本年6月30日，约有115亿8742万元总资产，股金结余约105亿7913万元，贷款结余约有1亿889万元，社员人数达4万5116人，事后互助社网页突然关闭，仅显示“由于网站伺服器维修保养，本社网站于8月11日晚上至12日 暂停运作。不便之处，敬请原谅！”。至昨晚（12日）网页更新仍告示，“由于网站伺服器维修保养，本社网站暂停运作，直至另行通知。不便之处，敬请原谅！”